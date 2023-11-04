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Сегодня, 18:06

Ольховский считает Свентек фаворитом в матче с Соболенко

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Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от полуфинального матча на Итоговогом турнире WTA в Канкуне Ига Свентек — Арина Соболенко.

«На мой взгляд, Свентек выглядит интереснее на этом турнире, легко прошла соперников и выиграла свою группу. У Соболенко были тяжелые матчи, так что Ига является фаворитом», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Теннисистки провели между собой 8 матчей, Свентек выиграла в 5 встречах, 3 победы на счету Соболенко.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11275256-olhovskij-nazval-favoritku-matcha-shventek-sobolenko.html
Андрей Ольховский
Арина Соболенко
Ига Свентек
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