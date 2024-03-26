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26 марта, 22:44

Ольховский заявил, что Александрова доминировала и была интереснее Свентек

Виктория Кравченко
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянки Екатерины Александровой над первой ракеткой мира Игой Свентек на турнире в Майами.

Александрова победила в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

«Результат на самом деле неожиданный. А неожиданный он потому, что Швентек играла достаточно стабильно. Но Александрова показала очень приличный теннис. В хорошей форме Екатерина она способна обыграть любую, что и показал матч со Швентек. Александрова доминировала и была интереснее на корте», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

Александрова вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-aleksandrova-dominirovala-i-by-la-interesnee-shventek/
Андрей Ольховский
Екатерина Александрова
Ига Свентек
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