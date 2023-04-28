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Сегодня, 17:19

Ольховский заявил, что Касаткина очень часто играет нестабильно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский оценил игру россиянки Дарьи Касаткиной в турнире в Мадриде, отметив, что ее теннис очень нестабилен.

«Касаткина очень часто играет нестабильно. Предсказать ее выступления довольно сложно. То у нас великолепный теннис, то непонятно какой. То кого-то обыгрываем, то кому-то проигрываем. Да, она обыграла Настю, которая недавно вернулась, и прошла круг в таком турнире. Но это не говорит о ее конкретной форме сейчас. Касаткина победила, но о ее дальнейших перспективах говорить сложно», — приводит слова Ольховского «Спорт День за Днем».

28 апреля Касаткина начала свое выступление в турнире в Мадриде. Российская спортсменка обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову 2:0 (6:4, 6:3). Следующей соперницей Касаткиной в одиночном разряде станет либо Хиль Белен Тайхман, либо Леся Цуренко.

Первый матч Касаткиной в парном разряде пройдет завтра, 29 апреля. Соперницами россиянки и итальянки Мартины Тревизан станут австралийка Сторм Сэндерс и бельгийка Элисе Мертенс.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/olkhovskiy-o-kasatkinoy-to-u-nas-velikolepnyy-tennis-to-neponyatno-kakoy
Теннис
Андрей Ольховский
Дарья Касаткина
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