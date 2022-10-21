Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:00

Веснина поздравила Касаткину с отбором на Итоговый турнир: «Случайных людей там нет»

Веснина поздравила Касаткину с отбором на Итоговый турнир
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» новость о том, что Дарья Касаткина впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир.

«Безусловно, каждый теннисист в начале сезона ставит перед собой цели — отобраться на Итоговый турнир и выиграть турнир «Большого шлема». Одна из этих целей достигнута, это говорит о том, что Даша провела очень успешный, стабильный сезон, потому что на Итоговом турнире случайных людей нет. Даша зарекомендовала себя в этом сезоне и стала играть стабильно на крупных турнирах, на ТБШ в том числе. Поздравляю Дашу с таким достижением, это очень круто. Надеюсь, что Вероника Кудерметова ее поддержит и тоже отберется на Итоговый в одиночном разряде», — сказала Веснина «СЭ».

Касаткина сумела вернуться в топ-10 впервые с января 2019 года. Она также установила новый карьерный максимум, в августе поднявшись на 9-ю строчку.

Дарья Касаткина
Елена Веснина
0
Читайте также
Касаткина и Соболенко выступят на Итоговом турнире WTA под нейтральным флагом
Дуэль Махачев — Оливейра: «Это его счастье, что Хабиб завершил карьеру»
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Пресс-секретарь президента Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика
Российский генерал спрогнозировал сроки окончания спецоперации
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Халеп — об отстранении из-за допинга: «Начинается самый трудный матч в моей жизни: борьба за правду»

Дмитриева считает, что из-за допинг-скандала Халеп Кудерметова может отобраться на Итоговый турнир