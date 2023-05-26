Олимпийская чемпионка Веснина сообщила о рождении второй дочери

Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина в своей соцсети сообщила о рождении дочери. Девочку назвали Анной.

«26.05.2023. Анна Павловна. Наша терпеливая малышка, которая никуда не спешила и появилась на свет сегодня в 8-10 утра. Мы тебя очень ждали», — написала спортсменка.

У спортсменки также есть дочь Елизавета, которая родилась в 2018 году.

На летних Олимпийских играх-2020 в Токио Веснина завоевала серебряную награду в миксте, ее партнером по паре был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде Елена ни разу не выходила на корт.