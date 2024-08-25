Панова в паре с Олмос проиграла в финале турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос не смогли выиграть парный турнир в Монтеррее. В финале они проиграли китаянке Го Ханьюй и румынке Монике Никулеску со счетом 6:3, 3:6, 4:10. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Монтеррей (Мексика) Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024 Призовой фонд 922 573 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Финал Го Ханьюй/Моника Никулеску (Китай/Румыния) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия, 1) — 3:6, 6:3, 10:4