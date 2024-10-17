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Сегодня, 12:48

Панова и Олмос разгромили соперниц в четвертьфинале парного турнира в Нинбо

Алина Савинова
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Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос вышли в полуфинал турнира в Нинбо в парном разряде.

В четвертьфинальном матче спортсменки за один час победили представительницу Филиппин Александру Эалу и Лян Энь Шо из Тайваня, отдав соперницам только три гейма — 6:1, 6:2.

В полуфинале Панова и Олмос встретятся с американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия, 4) — Александра Эала/Лян Энь Шо (Филиппины/Тайвань) — 6:1, 6:2

Теннис

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