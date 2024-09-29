Панова вместе с Олмос вышла во второй круг парного турнира в Пекине

Сегодня, 09:52
Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос одержали победу на старте парного турнира в Пекине.
В матче первого круга спортсменки за 1 час 48 минут обыграли Деми Схурс из Нидерландов и представительницу Бразилии Луизу Стефани — 4:6, 6:4, 10:8.
В следующем раунде Панова и Олмос встретятся с китайским дуэтом Тан Цяньхуэй и Юань Юэ.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия) — Деми Схурс/Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия, 8) — 4:6, 6:4, 10:8