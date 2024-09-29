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Сегодня, 09:52

Панова вместе с Олмос вышла во второй круг парного турнира в Пекине

Алина Савинова
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Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос одержали победу на старте парного турнира в Пекине.

В матче первого круга спортсменки за 1 час 48 минут обыграли Деми Схурс из Нидерландов и представительницу Бразилии Луизу Стефани — 4:6, 6:4, 10:8.

В следующем раунде Панова и Олмос встретятся с китайским дуэтом Тан Цяньхуэй и Юань Юэ.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия) — Деми Схурс/Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия, 8) — 4:6, 6:4, 10:8

Теннис

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