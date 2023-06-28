Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:48

Жабер: «Женщины в теннисе идут на гораздо большие жертвы, чем мужчины»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Тунисская теннисистка Онс Жабер считает, что женщины идут на большие жертвы, чем мужчины.

«Безумие, потому что некоторые люди такие: «Мне незачем смотреть женский теннис, он скучный». Но откуда вы знаете? Если честно, женщины идут на гораздо большие жертвы, чем мужчины. К сожалению, если завтра я захочу завести ребенка, я не смогу этого сделать, пока я в туре. Для женщин это огромная жертва.На корте [у меня] все идет отлично. Это и хорошо, и плохо, но мы терпеливы и уверены, что однажды [мы с мужем станем родителями]», — приводит слова Жабер The Guardian.

Также она рассказала, с какими проблемами женщины сталкиваются на корте из-за месячных.

«Особенно они сказываются на «Уимблдоне», потому что играешь во всем белом. Это не помогает. Сейчас разрешили надевать черное [нижнее белье], но если это сделать, то все узнают. Некоторые женщины чувствуют более сильную боль, даже в спине, и я бессчетное количество раз играла в первый день месячных, страдала и плакала от боли. Из-за этого я проигрывала матчи», — сказала Жабер.

Жабер — финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2022 и Открытый чемпионат США-2022) и победительница четырех турниров WTA.

Теннис
Онс Жабер
0
Читайте также
Липницкая дождалась мужа из зоны СВО. История любви олимпийской чемпионки
Муж олимпийской чемпионки Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО
Попавшего в аварию генерала МВД Травникова доставили в НИИ Джанелидзе
Суд в Москве заочно арестовал разработчика софта против киберпреступлений
Зампред Центробанка допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

Эрика Андреева: «Если любить теннис так же сильно, как Мирра, невозможно не достичь хороших результатов»