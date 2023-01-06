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Сегодня, 13:15

Онс Жабер вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла украинку Марту Костюк в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты.

Вторая ракетка мира Жабер два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету 69-й ракетки мира Костюк — два эйса, одна двойная и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира в Аделаиде Жабер сыграет с чешкой Линдой Носковой.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 826 837 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Онс Жабер (Тунис, 1) — Марта Костюк (Украина, Q) — 7:6 (7:5), 7:5

Теннис
Онс Жабер
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