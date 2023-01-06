Онс Жабер вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Сегодня, 13:15
Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла украинку Марту Костюк в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде.
Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты.
Вторая ракетка мира Жабер два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету 69-й ракетки мира Костюк — два эйса, одна двойная и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
В полуфинале турнира в Аделаиде Жабер сыграет с чешкой Линдой Носковой.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Призовой фонд 826 837 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Онс Жабер (Тунис, 1) — Марта Костюк (Украина, Q) — 7:6 (7:5), 7:5