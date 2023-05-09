Определилась соперница Касаткиной во втором круге «Мастерса» в Риме

Сегодня, 17:20
Итальянка Лиза Пигато обыграла соотечественницу Дилетту Черубини в первом круге турнира WTA серии «Мастерс» в Риме — 7:5, 2:6, 6:3.
В следующем круге Пигато сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Лиза Пигато (Италия, WC) — Дилетта Черубини (Италия, WC) — 7:5, 2:6, 6:3
Маркета Вондроушова (Чехия) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:0, 4:6, 6:2
Ван Сиюй (Китай) — Лукреция Стефанини (Италия, WC) — 7:6, 7:6
Линда Носкова (Чехия) — Шелби Роджерс (США) — 4:6, 6:1, 6:4