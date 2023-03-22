Определилась соперница Кудерметовой во втором круге турнира в Майами

22 марта, 22:21
Чешка Маркета Вондроушова обыграла немку Татьяну Марию в первом круге турнира WTA в Майами (США) — 6:4, 6:1.
В следующем круге она сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маркета Вондроушова (Чехия) — Татьяна Мария (Германия) — 6:4, 6:1
Сорана Кирстя (Румыния) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика, WC) — 7:6 (8:6), 6:2
Александра Соснович (Белоруссия) — Далма Галфи (Венгрия) — 6:3, 7:6 (7:5)
Линда Носкова (Чехия) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 6:4
Каролина Мухова (Чехия, Q) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:0, 6:2