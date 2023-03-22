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22 марта, 23:50

Определилась соперница Александровой во втором круге турнира в Майами

Руслан Минаев
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Американка Тэйлор Таунсенд обыграла венгерку Анну Бондар в первом круге турнира WTA в Майами (США) — 6:4, 6:0.

Во втором круге Таунсенд сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая на данный момент занимает 18-е место в рейтинге WTA.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тэйлор Таунсенд (США) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:4, 6:0

София Кенин (США) — Сторм Хантер (Австралия, Q) — 6:0, 7:6 (7:5)

Теннис
Екатерина Александрова
София Кенин
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