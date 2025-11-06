Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

6 ноября, 20:20

Определились полуфинальные пары Итогового турнира WTA

Ана Горшкова
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Стали известны участницы 1/2 финала Итогового турнира WTA-2025. Соревнование проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В полуфинале турнира белоруска Арина Соболенко сыграет с американкой Амандой Анисимовой, а представительница Казахстана Елена Рыбакина встретится еще с одной американкой — Джессикой Пегулой.

Матчи 1/2 финала пройдут 7 ноября. Финал Итогового турнира запланирован на 8 ноября.

Прошлогодняя чемпионка Коко Гауфф завершила выступление на стадии группового этапа, проиграв 2 матча из 3.

20

  • muzsolini

    А вы меня видите что-ли, что я чучело и что меня трясёт? Да вы, батенька, медиум, однако. Смешные, чесслово...

    07.11.2025

  • Александр Иванов

    Черемисин, не путай одно с другим.. солдатам - почет и слава, не случайно во всех городах мира есть паметники солдатам. Но , ты видел паметник политрукам, или полковникам КГБ ? нет , конечно, они всегда прятались за спинами... и именно они виновны за гибель 40 миллионов ( из них только 10 млн солдат - остальные - обыкновенные люди )

    07.11.2025

  • hаnt64

    Ух как тебя, чучело, трясет!

    07.11.2025

  • muzsolini

    Пиндоска-не пиндоска, а родители русские - значит славянка по факту. Хоть в африке. А вы почему такой злой, у вас всё в порядке? Удачи вам, милый человек.

    07.11.2025

  • Черемисин57

    Утри сопли, фашист! Анисимова- пиндоска, родилась в США, является гражданкой США!! Сам то откуда? Из Италии?

    07.11.2025

  • oleg.bob

    Лучшая- Ариша!

    07.11.2025

  • Skorz.

    По поводу .... встретятся они на пляже /в смысле обе не попадут/))) тоже думал , НО ! -жизнь показывает , что самые печальные прогнозы и случайности , происходят с нашими . У нас бесконечный принцип домино (( Как только одна проиграла , посыпались далее все . Не попала Мирра на Заключительный/одиночный/ , так и в паре ВСЕ проиграно . Беру повышенные обязательства , ошибиться !))

    06.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Ох не стал бы торопиться. Любой спорт преподносит сюрпризы, а уж ЖЕНСКИЙ теннис тем более. Вот предчуствие, что кто-то из них в финал не выйдет и не удивлюсь, если обе.

    06.11.2025

  • Черемисин57

    Мой дед, отец моей матери погиб под Сталинградом, защищая социализм! Советский народ под руководством Сталина победил злейшего врага человечества немецкий фашизм!! И я преклоняюсь перед этими людьми, мне за них не стыдно!!! Я горжусь ими!

    06.11.2025

  • Футболист Сапогов

    )) Хорош трезвенник)) Треники ссаные переодел, прежде чем сообщения печатать?)))

    06.11.2025

  • Александр Иванов

    Черемисин57, мы с тобой ровесники .. но мне стыдно за ВОСР... и стыдно за тебя.. 20 млн жизней унесла твоя ВОСР, явно не твоих дедов и отцов

    06.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопик с мусорным подваньем .. хилыми с борматушного зачатья ручонками хоть что то куды нябуть добросил? Али не дано! Дано только ахинейку дилетантика нести с подваньем. Тобе твоё мусорное призванье. Иного не дано цурипопику..

    06.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Энто прогноз? Или высер?

    06.11.2025

  • muzsolini

    Отлично, три славянки.

    06.11.2025

  • Черемисин57

    Как в старые добрые времена, противостояние СССР и США! Рыбакиной и Соболенко успеха в своих матчах, тем более 7 ноября!! В день 108 ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции!!!

    06.11.2025

  • Skorz.

    Кто ожидается в финале , более менее понятно . Особых разночтений , не будет . Кто может вмешаться в полуфинальных играх? Случай , случай может ))) Хочется , что бы повезло Лене Рыбакиной и особенно в финале !

    06.11.2025

  • bugr1969

    Ждем финал Арины и Лены!!!

    06.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Москвичная казахстанка должна всех накрячить на Итоге.

    06.11.2025

  • Андрей Александрович

    Арина или Лена заберут. Лучший теннис показывают

    06.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Аманда Анисимова
    Арина Соболенко
    Джессика Пегула
    Елена Рыбакина
    Читайте также
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя