Определились полуфинальные пары Итогового турнира WTA

Стали известны участницы 1/2 финала Итогового турнира WTA-2025. Соревнование проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В полуфинале турнира белоруска Арина Соболенко сыграет с американкой Амандой Анисимовой, а представительница Казахстана Елена Рыбакина встретится еще с одной американкой — Джессикой Пегулой. Матчи 1/2 финала пройдут 7 ноября. Финал Итогового турнира запланирован на 8 ноября. Прошлогодняя чемпионка Коко Гауфф завершила выступление на стадии группового этапа, проиграв 2 матча из 3.

muzsolini А вы меня видите что-ли, что я чучело и что меня трясёт? Да вы, батенька, медиум, однако. Смешные, чесслово... 07.11.2025

Александр Иванов Черемисин, не путай одно с другим.. солдатам - почет и слава, не случайно во всех городах мира есть паметники солдатам. Но , ты видел паметник политрукам, или полковникам КГБ ? нет , конечно, они всегда прятались за спинами... и именно они виновны за гибель 40 миллионов ( из них только 10 млн солдат - остальные - обыкновенные люди ) 07.11.2025

hаnt64 Ух как тебя, чучело, трясет! 07.11.2025

muzsolini Пиндоска-не пиндоска, а родители русские - значит славянка по факту. Хоть в африке. А вы почему такой злой, у вас всё в порядке? Удачи вам, милый человек. 07.11.2025

Черемисин57 Утри сопли, фашист! Анисимова- пиндоска, родилась в США, является гражданкой США!! Сам то откуда? Из Италии? 07.11.2025

oleg.bob Лучшая- Ариша! 07.11.2025

Skorz. По поводу .... встретятся они на пляже /в смысле обе не попадут/))) тоже думал , НО ! -жизнь показывает , что самые печальные прогнозы и случайности , происходят с нашими . У нас бесконечный принцип домино (( Как только одна проиграла , посыпались далее все . Не попала Мирра на Заключительный/одиночный/ , так и в паре ВСЕ проиграно . Беру повышенные обязательства , ошибиться !)) 06.11.2025

Футболист Сапогов Ох не стал бы торопиться. Любой спорт преподносит сюрпризы, а уж ЖЕНСКИЙ теннис тем более. Вот предчуствие, что кто-то из них в финал не выйдет и не удивлюсь, если обе. 06.11.2025

Черемисин57 Мой дед, отец моей матери погиб под Сталинградом, защищая социализм! Советский народ под руководством Сталина победил злейшего врага человечества немецкий фашизм!! И я преклоняюсь перед этими людьми, мне за них не стыдно!!! Я горжусь ими! 06.11.2025

Футболист Сапогов )) Хорош трезвенник)) Треники ссаные переодел, прежде чем сообщения печатать?))) 06.11.2025

Александр Иванов Черемисин57, мы с тобой ровесники .. но мне стыдно за ВОСР... и стыдно за тебя.. 20 млн жизней унесла твоя ВОСР, явно не твоих дедов и отцов 06.11.2025

Saiga-спринтер Цурипопик с мусорным подваньем .. хилыми с борматушного зачатья ручонками хоть что то куды нябуть добросил? Али не дано! Дано только ахинейку дилетантика нести с подваньем. Тобе твоё мусорное призванье. Иного не дано цурипопику.. 06.11.2025

Футболист Сапогов Энто прогноз? Или высер? 06.11.2025

muzsolini Отлично, три славянки. 06.11.2025

Черемисин57 Как в старые добрые времена, противостояние СССР и США! Рыбакиной и Соболенко успеха в своих матчах, тем более 7 ноября!! В день 108 ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции!!! 06.11.2025

Skorz. Кто ожидается в финале , более менее понятно . Особых разночтений , не будет . Кто может вмешаться в полуфинальных играх? Случай , случай может ))) Хочется , что бы повезло Лене Рыбакиной и особенно в финале ! 06.11.2025

bugr1969 Ждем финал Арины и Лены!!! 06.11.2025

Saiga-спринтер Москвичная казахстанка должна всех накрячить на Итоге. 06.11.2025