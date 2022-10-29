Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:22

Определились соперницы Кудерметовой и Мертенс в группе Итогового турнира WTA в парном разряде

Сергей Разин
корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
Telegram Новости

Стали известны группы Итогового турнира WTA в парном разряде.

В группе «Пэм Шрайвер» россиянка Вероника Кудермнтова и бельгийка Элизе Мертенс встретятся с парами Анна Данилина (Казахстан) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия), Людмила Киченок (Украина) — Елена Остапенко (Латвия), а также Габриэла Дабровски (Канада) — Гильяна Олмос (Мексика).

В группе «Розмари Казальс» выступят Дезире Кравчик (США) — Деми Схюрс (Нидерланды), Ифань Сюй (Китай) — Чжаосюань Ян (Китай), Джессика Пегула (США) — Кори Гауфф (США) и Барбора Крейчикова (Чехия) — Катерина Синякова (Чехия).

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе.

Вероника Кудерметова
0
Читайте также
Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?
Ночь в НХЛ: Капризов ставит новые рекорды, а россияне принесли «Ванкуверу» первую победу
СМИ указали на изменение риторики Запада в отношении России
Кличко попросил Запад отправить Украине оружие и одеяла
Британцы восхитились словами Путина о Лиз Трасс
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Свентек прокомментировала свою группу на Итоговом турнире WTA