Определились соперницы Кудерметовой и Мертенс в группе Итогового турнира WTA в парном разряде

Стали известны группы Итогового турнира WTA в парном разряде. В группе «Пэм Шрайвер» россиянка Вероника Кудермнтова и бельгийка Элизе Мертенс встретятся с парами Анна Данилина (Казахстан) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия), Людмила Киченок (Украина) — Елена Остапенко (Латвия), а также Габриэла Дабровски (Канада) — Гильяна Олмос (Мексика). В группе «Розмари Казальс» выступят Дезире Кравчик (США) — Деми Схюрс (Нидерланды), Ифань Сюй (Китай) — Чжаосюань Ян (Китай), Джессика Пегула (США) — Кори Гауфф (США) и Барбора Крейчикова (Чехия) — Катерина Синякова (Чехия). Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе.