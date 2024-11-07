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Сегодня, 20:23

Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA

Алина Савинова
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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В четверг, 7 ноября, завершилась групповая стадия Итогового турнира WTA-2024.

В заключительном матче чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла американку Коко Гауфф (7:5, 6:4) и лишила прошлогоднюю победительницу соревнований Игу Свентек из Польши шансов на выход в 1/2 финала.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Арина Соболенко (Белоруссия) — Коко Гауфф (США);

Барбора Крейчикова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Итоговый турнир WTA проходит со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Теннис
Арина Соболенко
Барбора Крейчикова
Кори Гауфф

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