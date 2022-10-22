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Сегодня, 07:22

Определились все участницы Итогового турнира WTA

Сергей Разин
корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports

Греческая теннисистка Мария Саккари стала последней участницей Итогового турнира WTA.

На последнее место претендовали Саккари и Вероника Кудерметова. После поражения в очном матче на турнире в Гвадалахаре россиянка выбыла из борьбы.

Таким образом, определились все участницы Итогового турнира WTA:

Ига Свентек (Польша), Онс Жабер (Тунис), Джессика Пегула (США), Кори Гауфф (США), Каролин Гарсия (Франция), Арина Соболенко (Белоруссия), Дарья Касаткина (Россия), Мария Саккари (Греция).

Турнир пройдет в Техасе, США с 31 октября по 7 ноября. В 2021 году победительницей стала испанка Гарбинье Мугуруса.

Арина Соболенко
Дарья Касаткина
Джессика Пегула
Ига Свентек
Кори Гауфф
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