Организаторы турнира в Абу-Даби извинились за ошибку с национальностью Касаткиной

Организаторы турнира категории WTA-500 в Абу-Даби принесли извинения за ошибку с национальностью российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

Ранее во время жеребьевки турнира рядом с именем 27-летней россиянки указали, что она представляет Испанию.

«Мы приносим искренние извинения за ошибку, допущенную одним из наших поставщиков во время онлайн-жеребьевки, в результате которой рядом с именем Дарьи Касаткиной была указана неправильная национальность. Это была исключительно административная ошибка, и теперь она исправлена», — говорится в заявлении.