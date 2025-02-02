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Сегодня, 16:30

Организаторы турнира в Абу-Даби извинились за ошибку с национальностью Касаткиной

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Организаторы турнира категории WTA-500 в Абу-Даби принесли извинения за ошибку с национальностью российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

Ранее во время жеребьевки турнира рядом с именем 27-летней россиянки указали, что она представляет Испанию.

«Мы приносим искренние извинения за ошибку, допущенную одним из наших поставщиков во время онлайн-жеребьевки, в результате которой рядом с именем Дарьи Касаткиной была указана неправильная национальность. Это была исключительно административная ошибка, и теперь она исправлена», — говорится в заявлении.

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Теннис
Дарья Касаткина
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