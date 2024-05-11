Осака: «Вдохновляет, что сильные игроки, такие как Серена и Шарапова, хороши на грунте»

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась мнением на тему того, что одни из самых сильных теннисисток в истории Серена Уильямс и Мария Шарапова всю карьеру хорошо играли на всех покрытиях.

«В спортзале на турнире в Мадриде есть коридор, в котором собраны фотографии всех чемпионов. Я вижу там Серену Уильямс и Марию Шарапову. Меня вдохновляет осознание того, что такие сильные игроки, как они, могут хорошо играть на всех покрытиях, в том числе и на грунте», — сказала Осака на пресс-конференции.