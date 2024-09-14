Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 08:15

Осака рассталась с тренером Фиссеттом, под руководством которого выиграла два «Больших шлема»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Японская теннисистка Наоми Осака объявила о расставании со своим тренером Вимом Фиссеттом.

«Четыре года, два «Шлема» и куча воспоминаний. Спасибо Виму за то, что он отличный тренер и еще более замечательный человек, желаю тебе всего наилучшего», — написала Осака в своих соцсетях.

Фиссетт тренировал Осаку с 2019 по 2022 год и возобновил с ней сотрудничество после того, как японка вернулась в тур в июле 2023-го, выйдя из декрета.

Под руководством бельгийского тренера Осака выиграла US Open-2020 и Открытый чемпионат Австралии-2021. На данный момент 26-летняя теннисистка занимает 75-е место в рейтинге WTA.

Теннис
Наоми Осака

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Джордж Клуни и Брэд Питт прокатились на российском мотоцикле «Урал» для фотосессии
День парикмахера отметят в России 13 сентября
Роберт Кеннеди предостерег США от решения по ударам вглубь России оружием НАТО
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
WP узнала об отсутствии указания охранять крышу здания при покушении на Трампа
Психолог назвала отличительные черты людей с психопатией
Сегодня
Вчера
Неделя