Осака уступила Андрееску в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе

Японская теннисистка Наоми Осака в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе уступила канадке Бьянке Андрееску со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (3:7).

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету 26-летней японки 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале Андрееску встретится с Далмой Галфи из Венгрии.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бьянка Андрееску (Канада, WC) — Наоми Осака (Япония, WC) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:3)