Остапенко сыграет с Коллинз в третьем круге турнира в Чарльстоне

Представляющая Латвию Елена Остапенко пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне.

25-я ракетка мира во втором круге победила американку Луизу Чирико в двух сетах со счетом — 7:5, 6:2. Матч длился 1 час 24 минуты.

Соперницей Остапенко в следующем матче станет американка Даниэль Коллинз.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия, 11) — Луиза Чирико (США, Q) — 7:5, 6:2