Остапенко сыграет с Коллинз в третьем круге турнира в Чарльстоне

2 апреля, 20:56
Представляющая Латвию Елена Остапенко пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне.
25-я ракетка мира во втором круге победила американку Луизу Чирико в двух сетах со счетом — 7:5, 6:2. Матч длился 1 час 24 минуты.
Соперницей Остапенко в следующем матче станет американка Даниэль Коллинз.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Остапенко (Латвия, 11) — Луиза Чирико (США, Q) — 7:5, 6:2