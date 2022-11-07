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Сегодня, 00:12

Остапенко и Киченок не смогли выйти в финал Итогового турнира WTA

Сергей Разин
корреспондент
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко и украинка Людмила Киченок в полуфинале Итогового турнира WTA уступили чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилось победой чешских теннисисток со счетом 7:6 (7:5), 6:2. На счету победительниц 7 эйсов, 4 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. У Остапенко и Киченок 3 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале Крейчикова и Синякова встретятся с победительницами матча Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Дезире Кравчик/Деми Схюрс (Нидерланды).

Елена Остапенко
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