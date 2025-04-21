Остапенко обратилась к Соболенко после финала в Штутгарте: «Теперь ты меня ненавидишь»

Представляющая Латвию Елена Остапенко обратилась к белоруске Арине Соболенко (6:4, 6:1) после победы в финале турнира в Штутгарте.

«Арина, я тебя поздравляю. Мне кажется, теперь ты меня ненавидишь. Ты ведь так сильно хотела эту машину. Уверена, ты выиграешь ее в следующий раз. Было здорово разделить с тобой корт, ты великая чемпионка», — сказала Остапенко после игры.

27-летняя Остапенко выиграла девятый турнир WTA в карьере и первый — с февраля 2024-го.

Соболенко проиграла четвертый финал в Штутгарте за последние пять лет. Победительнице грунтового турнира вручают автомобиль Porsche.