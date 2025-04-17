Остапенко обыграла 11-ю ракетку мира Наварро и вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте

Представляющая Латвию Елена Остапенко стала четвертьфиналисткой турнира в Штутгарте. Во втором круге 24-я ракетка мира победила американку Эмму Наварро, занимающую 11-ю строчку. Матч длился 2 часа 20 минут и завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:2. В 1/4 финала Остапенко сыграет с полькой Игой Свентек, которую победила 5 раз в 5 матчах. Штутгарт (Германия) Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix Призовой фонд 1 064 510 долларов Закрытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Елена Остапенко (Латвия) — Эмма Наварро (США, 7) — 7:5, 3:6, 6:2