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20 мая, 15:58

Остапенко оскорбила Рыбакину во время полуфинала турнира в Риме

Мария Гусева
Елена Остапенко.
Фото Reuters
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Во втором сете полуфинального матча турнира в Риме латвийская теннисистка Елена Остапенко повздорила с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Во втором сете Остапенко попросила прервать матч, когда начинался дождь, но ей ответили отказом. Однако позже, когда уже Рыбакина настаивала на остановке игры, встречу прервали. Остапенко осталась недовольна таким отношением. Когда теннисистки уходили в подтрибунное помещение, тренер Рыбакиной сказал своей подопечной, что соперница оскорбила ее: «Эй, она сказала тебе ****». Его слова попали в прямой эфир матча.

«Она сказала это прямо передо мной сейчас, когда Елена не видела. Я сказал ей, не беспокойся, мы поговорим об этом после», — добавил тренер, когда спортсменка ушла в раздевалку.

После игры казахстанская теннисистка указала судье на поведение соперницы. Матч закончился победой Рыбакиной со счетом 6:2, 6:4. В финале Рыбакина сыграет с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.

Теннис
Елена Остапенко
Елена Рыбакина
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