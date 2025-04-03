Александрова в паре с Шуай проиграли в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

3 апреля, 02:47
Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Чжан Шуай проиграли в четвертьфинале турнира в Чарльстоне. В двух сетах они уступили Елене Остапенко из Латвии и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.
Матч длился 1 час 34 минуты.
Следующие соперницы Остапенко и Рутлайфф определятся в матче София Кенин/Людмила Киченок (США/Украина, 4) — Хэйли Баптист/Кэтрин Макнелли (США).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Елена Остапенко/Эрин Рутлайфф (Латвия/Новая Зеландия, 1) — Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай) — 7:5, 6:3