Александрова в паре с Шуай проиграли в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Чжан Шуай проиграли в четвертьфинале турнира в Чарльстоне. В двух сетах они уступили Елене Остапенко из Латвии и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.

Матч длился 1 час 34 минуты.

Следующие соперницы Остапенко и Рутлайфф определятся в матче София Кенин/Людмила Киченок (США/Украина, 4) — Хэйли Баптист/Кэтрин Макнелли (США).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Елена Остапенко/Эрин Рутлайфф (Латвия/Новая Зеландия, 1) — Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай) — 7:5, 6:3