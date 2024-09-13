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Сегодня, 06:28

Стакушич обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

Сергей Разин
корреспондент
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Канадская теннисистка Марина Стакушич в 1/8 финала турнира в Гвадалахаре обыграла латвийку Елену Остапенко со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:0).

Встреча продолжалась 3 часа 7 минут. На счету 19-летней канадки 5 эйсов, 17 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Стакушич впервые в карьере вышла в четвертьфинал турниров WTA. Следующей соперницей 155-й ракетки мира станет победительница матча Эшлин Крюгер (США) — Магдалена Фрех (Польша).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Марина Стакушич (Канада) — Елена Остапенко (Латвия, 1) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:0)

Елена Остапенко

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