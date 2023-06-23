Остапенко вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме

Сегодня, 17:58
Представительница Латвии Елена Остапенко обыграла польку Магдалену Фрех в четвертьфинале турнира WTA в Бирмингеме — 4:6, 7:5, 6:2. В решающем сете Остапенко отыгралась со счета 1:4.
За выход в финал она сыграет с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — Анастасия Потапова (Россия, 4).
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Остапенко (Латвия, 2) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 4:6, 7:5, 6:2