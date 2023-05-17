Остапенко вышла в полуфинал турнира WTA в Риме

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла испанку Паулу Бадосу в четвертьфинале турнира WTA в Риме — 6:2, 4:6, 6:3.

В полуфинале Остапенко встретится с победителем пары Ига Свентек (Польша, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7).

Латвийка четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. У Бадосы четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Остапенко (Латвия, 20) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 4:6, 6:3