Остапенко вышла в третий круг турнира в Мадриде

Сегодня, 16:35
Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла чешку Линду Фрухвиртову во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.
Матч закончился со счетом 6:0, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 1 минуту.
22-я ракетка мира Остапенко 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету 58-й ракетки мира Фрухвиртовой 2 эйса, 9 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
В третьем круге Остапенко сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Марина Заневская (Бельгия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Остапенко (Латвия, 19) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:0, 6:3