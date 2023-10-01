Остапенко вышла во второй круг турнира в Пекине

Сегодня, 13:34
Представительница Латвии Елена Остапенко победила немку Еву Лис в первом круге турнира в Пекине — 2:6, 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 57 минут.
Ее следующим соперником станет победительница матча Тянь Фангран (Китай, WC) — Линда Носкова (Чехия).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия, 13) — Ева Лис (Германия) — 2:6, 6:3, 6:
Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:0, 6:3