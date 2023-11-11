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Сегодня, 14:15

Отец теннисистки Полины Кудерметовой рассказал, почему дочери не выдали визу перед стартом квалификации Уимблдона

Михаил Скрыль
Корреспондент
Полина Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Экс-нападающий «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга», двукратный чемпион России Эдуард Кудерметов в интервью «СЭ» прокомментировал невыдачу визы дочери Полине Кудерметовой перед квалификацией Уимблдона.

— Поясните историю, когда перед стартом квалификации Уимблдона Полина осталась без визы?

— Нам не выдали визу. И в Америку ей не дали визу. Без объяснения причины. Отказ — и все. Мне выдали визу, а ей нет. Мы четыре раза оформлялись: в Казахстане, Италии, Сербии и Венгрии. И нигде не дали. В Англию тоже не одобрили визу, причем не только нам.

Эдуард Кудерметов (в&nbsp;центре) и&nbsp;его дочери Вероника и&nbsp;Полина. «Иностранцы доставали наши флаги и кричали: «Россия, вперед!» Как хоккеист после карьеры посвятил себя теннису

Теннис
Полина Кудерметова
Эдуард Кудерметов
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