Отец теннисистки Полины Кудерметовой рассказал, почему дочери не выдали визу перед стартом квалификации Уимблдона

Экс-нападающий «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга», двукратный чемпион России Эдуард Кудерметов в интервью «СЭ» прокомментировал невыдачу визы дочери Полине Кудерметовой перед квалификацией Уимблдона.

— Поясните историю, когда перед стартом квалификации Уимблдона Полина осталась без визы?

— Нам не выдали визу. И в Америку ей не дали визу. Без объяснения причины. Отказ — и все. Мне выдали визу, а ей нет. Мы четыре раза оформлялись: в Казахстане, Италии, Сербии и Венгрии. И нигде не дали. В Англию тоже не одобрили визу, причем не только нам.