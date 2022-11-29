Отстраненная за допинг Симона Халеп провела тренировку на корте в Бухаресте

Румынка Симона Халеп провела тренировку в Бухаресте. Она потренировалась на корте, который принадлежит Иону Цириаку, сообщает Tennis Channel.

В августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпиона США. В образце А был обнаружен запрещенный препарат роксадастат. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).