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Допинг

Сегодня, 20:29

Отстраненная за допинг Симона Халеп провела тренировку на корте в Бухаресте

Иван Шитик
Корреспондент
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Румынка Симона Халеп провела тренировку в Бухаресте. Она потренировалась на корте, который принадлежит Иону Цириаку, сообщает Tennis Channel.

В августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпиона США. В образце А был обнаружен запрещенный препарат роксадастат. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).

Симона Халеп
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