Панова и Данилович проиграли в финале женского парного разряда на турнире в Лионе

Россиянка Александра Панова в паре с представительницей Сербии Ольгой Данилович не смогла выиграть женский парный разряд на турнире во французском Лионе. В финале теннисистки проиграли паре Кристина Букша (Испания) — Бибиан Схофс (Нидерланды) в двух сетах. Лион (Франция) Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon Призовой фонд 259 303 долларов Закрытые корты, хард Парный разряд Финал Кристина Букша/Бибиан Схофс (Испания/Нидерланды) — Ольга Данилович/Александра Панова (Сербия/Россия) — 7:6 (7:5), 6:3