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Сегодня, 16:48

Панова и Данилович проиграли в финале женского парного разряда на турнире в Лионе

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянка Александра Панова в паре с представительницей Сербии Ольгой Данилович не смогла выиграть женский парный разряд на турнире во французском Лионе.

В финале теннисистки проиграли паре Кристина Букша (Испания) — Бибиан Схофс (Нидерланды) в двух сетах.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Кристина Букша/Бибиан Схофс (Испания/Нидерланды) — Ольга Данилович/Александра Панова (Сербия/Россия) — 7:6 (7:5), 6:3

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