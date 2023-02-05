Панова и Данилович проиграли в финале женского парного разряда на турнире в Лионе

Сегодня, 16:48
Россиянка Александра Панова в паре с представительницей Сербии Ольгой Данилович не смогла выиграть женский парный разряд на турнире во французском Лионе.
В финале теннисистки проиграли паре Кристина Букша (Испания) — Бибиан Схофс (Нидерланды) в двух сетах.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Кристина Букша/Бибиан Схофс (Испания/Нидерланды) — Ольга Данилович/Александра Панова (Сербия/Россия) — 7:6 (7:5), 6:3