Панова и Сизикова вышли в финал парного турнира в Палермо

Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова обыграли Чань Латишу и Чжан Шуай (Тайвань/Китай) в полуфинале турнира в Палермо в парном разряде — 6:4, 4:6, 13:11.

Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

В финале россиянки сыграют с Ивон Кавалье-Реймерс и Авророй Дзантедески (Испания/Италия, WC).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 35 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Александра Панова/Яна Сизикова (Россия, 1) — Чань Латиша/Чжан Шуай (Тайвань/Китай) — 6:4, 4:6, 13:11