Панова и Сизикова вышли во второй круг турнира в Яссах в парном разряде

Сегодня, 20:38
Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова обыграли представительницу Аргентины Марию Карле и Элени Христофи из Греции в первом круге парного турнира в Яссах — 7:5, 6:0.
Встреча длилась 1 час 9 минут. Россиянки реализовали 5 брейк-пойнтов из 8, на счету их соперниц — 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
Во втором круге турнира Панова и Сизикова сыграют против испано-итальянского дуэта Ивон Кавалье-Реймерс/Аврора Дзантедески.
Яссы (Румыния)
Турнир WTA UniCredit Iasi Open
Призовой фонд 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Александра Панова/Яна Сизикова (Россия, 2) — Мария Карле/Элени Христофи (Аргентина/Греция) — 7:5, 6:0