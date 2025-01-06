Панова начала с победы парный турнир в Аделаиде

Российская теннисистка Александра Панова в паре с китаянкой Го Ханьюй вышли во второй круг турнира в Аделаиде.

В первом круге Панова и Ханьюй обыграли американку Азиа Мухаммед и нидерландку Деми Схурс — 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 13 минут.

Во втором круге россиянка и китаянка встретятся с победительницами пары Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сэндз (Чехия/США) — Ирина-Камелия Бегу/Маркета Вондроушова (Румыния/Чехия)

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды, 4) — 6:3, 6:2