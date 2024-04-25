Панова не сумела выйти во второй круг турнира в Мадриде в парном разряде

Российская теннисистка Александра Панова в паре с мексиканкой Джулианой Олмос уступила Мию Като и Надежде Киченок (Япония/Украина) в первом круге турнира в Мадриде — 7:6 (7:5), 4:6, 7:10. Игра продолжалась 1 час 58 минут. В следующем круге Като и Киченок сыграют с победительницами пары Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (Россия) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 2). Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 8?770?480 долларов Открытые корты, грунт Парный разряд Первый круг Мию Като/Надежда Киченок (Япония/Украина) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия) — 6:7 (5:7), 6:4, 10:7