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Сегодня, 17:52

Панова проиграла в первом круге парного турнира в Ухани

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос уступили американкам Азиа Мухаммед и Джессике Пегуле в первом круге турнира в Ухани (Китай) в парном разряде — 4:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 17 минут.

В следующем круге американки сыграют с соотечественницами Кэролайн Доулхайд и Дезайри Кравчук (США, 3).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Азиа Мухаммед/Джессика Пегула (США) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия) — 6:4, 6:4

Теннис

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