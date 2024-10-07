Панова проиграла в первом круге парного турнира в Ухани

Сегодня, 17:52
Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос уступили американкам Азиа Мухаммед и Джессике Пегуле в первом круге турнира в Ухани (Китай) в парном разряде — 4:6, 4:6.
Игра продолжалась 1 час 17 минут.
В следующем круге американки сыграют с соотечественницами Кэролайн Доулхайд и Дезайри Кравчук (США, 3).
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Азиа Мухаммед/Джессика Пегула (США) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия) — 6:4, 6:4