Панова в паре с Олмос проиграли в первом круге турнира в Цинциннати

Американские теннисистки Кэролайн Доулхайд и Дезайри Кравчук пробились во второй круг турнира в Цинциннати. В трех сетах они выиграли у мексиканки Джулианы Олмос и Александры Пановой — 2:6, 6:2, 12:10.

Следующими соперницами американок будут Лейла Фернандес из Канады и Юлия Путинцева из Казахстана.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США, 6) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия) — 2:6, 6:2, 12:10