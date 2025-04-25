Паолини вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде

Итальянка Ясмин Паолини вышла в третий круг турнира серии WTA 1000 в Мадриде. Во втором круге 6-я ракетка мира обыграла британку Кэти Бултер со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 1 минуту. В третьем круге Паолини встретится с победительницей матча Магда Линетт (Польша, 29) — Мария Саккари (Греция). Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 963 700 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Ясмин Паолини (Италия, 6) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:1, 6:2