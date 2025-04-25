Паолини вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде

Сегодня, 13:16
Итальянка Ясмин Паолини вышла в третий круг турнира серии WTA 1000 в Мадриде.
Во втором круге 6-я ракетка мира обыграла британку Кэти Бултер со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 1 минуту.
В третьем круге Паолини встретится с победительницей матча Магда Линетт (Польша, 29) — Мария Саккари (Греция).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ясмин Паолини (Италия, 6) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:1, 6:2