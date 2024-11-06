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Сегодня, 19:05

Паолини станет первой итальянкой, завершившей сезон в топ-5 рейтинга WTA

Алина Савинова
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4-я ракетка мира итальянка Ясмин Паолини обеспечила себе место в топ-5 мирового рейтинга по итогам сезона.

28-летняя спортсменка установила уникальное достижение. Ранее никому из итальянских теннисисток не удавалось завершить сезон в топ-5 рейтинга WTA.

В этом году Паолини выиграла «тысячник» в Дубае и дважды играла в финале «Большого шлема» в одиночном разряде. Также она приняла участие в Итоговом турнире, однако не смогла выйти в полуфинал соревнования. В матче третьего тура групповой стадии итальянка в двух сетах уступила Чжэн Циньвэнь из Китая (1:6, 1:6).

Теннис
Ясмин Паолини

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