Кудерметова с победы стартовала на турнире в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в трех сетах победила француженку Диан Парри в матче первого круга турнира Бад-Хомбурге — 3:6, 7:5, 6:1. Спортсменки провели на корте 2 часа 18 минут. В следующем раунде Кудерметова сыграет против победительницы встречи Каролин Возняцки (Дания, WC) — Элина Свитолина (Украина, 7). Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия) Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt Призовой фонд 922 573 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Первый круг Вероника Кудерметова (Россия) — Диан Парри (Франция, Q) — 3:6, 7:5, 6:1