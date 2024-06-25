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Сегодня, 15:29

Кудерметова с победы стартовала на турнире в Бад-Хомбурге

Алина Савинова
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в трех сетах победила француженку Диан Парри в матче первого круга турнира Бад-Хомбурге — 3:6, 7:5, 6:1.

Спортсменки провели на корте 2 часа 18 минут.

В следующем раунде Кудерметова сыграет против победительницы встречи Каролин Возняцки (Дания, WC) — Элина Свитолина (Украина, 7).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Диан Парри (Франция, Q) — 3:6, 7:5, 6:1

Теннис
Вероника Кудерметова
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