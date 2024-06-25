Кудерметова с победы стартовала на турнире в Бад-Хомбурге

Сегодня, 15:29
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в трех сетах победила француженку Диан Парри в матче первого круга турнира Бад-Хомбурге — 3:6, 7:5, 6:1.
Спортсменки провели на корте 2 часа 18 минут.
В следующем раунде Кудерметова сыграет против победительницы встречи Каролин Возняцки (Дания, WC) — Элина Свитолина (Украина, 7).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Диан Парри (Франция, Q) — 3:6, 7:5, 6:1