Муратоглу рассказал, может ли Серена Уильямс вернуться в профессиональный спорт

Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу высказался о возможном возвращении американки в профессиональный теннис.

«Хочу ли я увидеть ее в игре? Да, хочу. Конечно, если она будет получать от тенниса удовольствие. Для этого она должна чувствовать себя сильной. Я хочу увидеть хороший теннис в исполнении Серены. Если она способна его показать, разумеется, я хотел бы посмотреть. Все хотели бы!» — приводит слова Муратоглу Eurosport.

Также тренер заявил, что никто не будет помнить, как Серена закончила карьеру, но все запомнят ее победы.

«Думаю, главное, чтобы она была счастлива. Ведь никто не вспомнит, каким был конец ее карьеры. Сейчас мы помним, потому что это было недавно, но в итоге все запомнят, какой она была чемпионкой, запомнят ее победы на турнирах «Большого шлема», ее вклад в теннис и исторические достижения. Конец ее карьеры — лишь эпизод», — заявил Муратоглу.

41-летняя Серена завершила игровую карьеру после Открытого чемпионата США-2022. На ее счету 73 победы на турнирах WTA и 38 побед в турнирах «Большого шлема» (23 в одиночном разряде).