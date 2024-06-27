Шнайдер в двух сетах обыграла Бадосу и вышла в полуфинал турнира в Хомбурге

Российская теннисистка Диана Шнайдер в 1/4 финала турнира WTA 500 в Хомбурге обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Бадоса 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6 возможных. На счету Шнайдер 4 эйса, 4 двойные и 4 реализованных брейка из 10.

В полуфинале соревнований в Хомбурге Шнайдер встретится с победительницей встречи Эмма Наварро (США) — Каролин Возняцки (Чехия).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия) — Паула Бадоса (Испания, WC) — 6:3, 7:6 (7:3)