Бадоса за час обыграла Пегулу на турнире в Пекине

Испанка Паула Бадоса обыграла американку Джессику Пегулу в четвертом круге турнира в Пекине — 6:4, 6:0. Матч длился 1 час 4 минуты. Бадоса реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. Пегула — 1 из 2. Испанка вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 и встретится с победительницей матча Чжан Шуай (Китай, WC) — Магдалена Фрех (Польша, 23). Пекин (Китай) Турнир WTA China Open Призовой фонд 8 955 610 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертый круг Паула Бадоса (Испания, 15) — Джессика Пегула (США, 2) — 6:4, 6:0