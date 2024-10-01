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Сегодня, 07:28

Бадоса за час обыграла Пегулу на турнире в Пекине

Руслан Минаев
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Испанка Паула Бадоса обыграла американку Джессику Пегулу в четвертом круге турнира в Пекине — 6:4, 6:0.

Матч длился 1 час 4 минуты. Бадоса реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. Пегула — 1 из 2.

Испанка вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 и встретится с победительницей матча Чжан Шуай (Китай, WC) — Магдалена Фрех (Польша, 23).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Паула Бадоса (Испания, 15) — Джессика Пегула (США, 2) — 6:4, 6:0

Джессика Пегула

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