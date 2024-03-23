Бадоса о матче с Соболенко: «Мы сильные женщины»

Испанка Паула Бадоса прокомментировала игру с белоруской Ариной Соболенко (4:6, 3:6) во втором круге турнира в Майами.

«Насколько матч был особенным? Я бы не назвала его «особенным», потому что было некомфортно играть против лучшей подруги в такой ситуации.

Мы обе сильны психологически. Мы сильные женщины. Она это доказала. Я это доказала. Мы знали, как отключиться на эти полтора-два часа», — сказала Бадоса после игры.

Следующей соперницей Соболенко будет Ангелина Калинина из Украины.

Ранее стало известно, что тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов скончался на 43-м году жизни в Майами, куда он прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Соболенко.