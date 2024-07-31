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Сегодня, 20:15

Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила американке Аманде Анисимовой во втором круге турнира в Вашингтоне — 1:6, 7:6 (7:4), 4:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 5 минут. Россиянка 6 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету ее соперницы 17 эйсов, 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Следующей соперницей Анисимовой станет либо ее соотечественница Кэролайн Доулхайд, либо еще одна россиянка Дарья Касаткина.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Аманда Анисимова (США, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 7) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:4

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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