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Сегодня, 04:36

Павлюченкова проиграла Бадосе в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Ана Горшкова
Корреспондент
Анастасия Павлюченкова.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла обыграть испанку Паулу Бадосу в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Матч завершился со счетом 3:6, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 7 минут.

28-я ракетка мира Павлюченкова 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейе-пойнта из 1. На счету 37-й ракетки мира Бадосы 3 эйса, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

В полуфинале турнира испанская спортсменка сыграет с Джессикой Пегулой (США, 6).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Паула Бадоса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 6:2

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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